У Росії мають намір заборонити іноземним агентам створювати ЗМІ

Відповідний законопроект опублікований на порталі розкриття інформації для громадського обговорення, передає Slon.

Законопроект передбачає внести у другу частину закону «Про ЗМІ» положення про те, що засновником засобу масової інформації не може виступати некомерційна організація, яка включена в реєстр іноземних агентів.

Крім того, у разі прийняття цього законопроекту ЗМІ повинні будуть просити дозвіл Мін'юсту, якщо захочуть використовувати у своєму найменуванні назву будь-якої держави.

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Реєструвати ЗМІ буде спеціальна експертна комісія із засобів масової інформації, а відмовити в реєстрації можна буде на вимогу Генпрокуратури.

У разі прийняття законопроект вступить набуде чинності з 1 січня 2016 року. З цього ж часу почне діяти закон про обмеження іноземної участі в російських ЗМІ, підписаний президентом Володимиром Путіним у жовтні 2014 року. Цей закон забороняє громадянам інших країн і росіянам з подвійним громадянством засновувати ЗМІ. Крім того, частка іноземних акціонерів у ЗМІ не зможе перевищувати 20%.