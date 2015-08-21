ХАМАС каже, що захопив ізраїльського "дельфіна-шпигуна" - BBC
Палестинське угруповання ХАМАС стверджує, що біля берегів Гази захопив у полон дельфіна, якого Ізраїль використовував як шпигуна.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає BBC Україна.
За словами ісламістського угрупування, яке домінує в Газі, дельфін був оснащений шпигунськими пристроями, у тому числі камерами.
Жодних фотографій "таємного агента" оприлюднено не було.
Арабомовна газета "Аль-Кудс" пише, що ізраїльські спецслужби "позбавили власної волі" тварину і перетворили її на "вбивцю".
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Ізраїльська влада не прокоментувала ці повідомлення.
Ізраїль не вперше звинувачують у використанні тварин і зокрема птахів для шпигунства.
2010 року Ізраїль відкинув припущення Єгипту, серія нападів акул на людей в Червоному морі могла бути результатом дій Моссаду.
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