ХАМАС каже, що захопив ізраїльського "дельфіна-шпигуна" - BBC

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає BBC Україна.

За словами ісламістського угрупування, яке домінує в Газі, дельфін був оснащений шпигунськими пристроями, у тому числі камерами.

Жодних фотографій "таємного агента" оприлюднено не було.

Арабомовна газета "Аль-Кудс" пише, що ізраїльські спецслужби "позбавили власної волі" тварину і перетворили її на "вбивцю".

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Ізраїльська влада не прокоментувала ці повідомлення.

Ізраїль не вперше звинувачують у використанні тварин і зокрема птахів для шпигунства.

2010 року Ізраїль відкинув припущення Єгипту, серія нападів акул на людей в Червоному морі могла бути результатом дій Моссаду.

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