Британська розвідка розсекретила документи про ще одного радянського шпигуна

Керівництво британської розвідки вчинило так з побоювань, що неминучий скандал міг би серйозно зашкодити репутації уряду, передає Бі-бі-сі.

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З розсекречених документів випливає, що Мі-5 не усвідомлювала повний масштаб шкоди, завданої Седріком Белфраджем.

На думку істориків, Седрік Белфрадж був для радянських спецслужб не менш цінним агентом, ніж "Кембриджська п'ятірка" – члени британського істеблішменту, які шпигували на користь Радянського Союзу в 1930-ті – 50-ті роки.