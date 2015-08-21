Британська розвідка розсекретила документи про ще одного радянського шпигуна
07:13, 21 серпня 2015Світ
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Згідно з розсекреченими документами розвідки, в роки Другої світової війни один з британських агентів - Седрік Белфрадж - працював на радянську розвідку, але так і не був притягнутий до відповідальності за це.
На думку істориків, Белфрадж був для радянських спецслужб цінним агентом / bbc.com
Керівництво британської розвідки вчинило так з побоювань, що неминучий скандал міг би серйозно зашкодити репутації уряду, передає Бі-бі-сі.
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З розсекречених документів випливає, що Мі-5 не усвідомлювала повний масштаб шкоди, завданої Седріком Белфраджем.
На думку істориків, Седрік Белфрадж був для радянських спецслужб не менш цінним агентом, ніж "Кембриджська п'ятірка" – члени британського істеблішменту, які шпигували на користь Радянського Союзу в 1930-ті – 50-ті роки.
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