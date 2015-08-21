У Північній Кореї вперше пройшов концерт західної рок-групи
10:07, 21 серпня 2015Світ
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У КНДР вперше виступили західні рок-музиканти. Свій концерт у Північній Кореї дала словенська група Laibach.
Під час виступу музиканти виконали корейську пісню / скріншот
Про це повідомляє BBC.
Виступ пройшов у пхеньянському театрі "Понхва" і тривав 45 хвилин. Музиканти виконали перед аудиторією кавери на композиції з бродвейського мюзиклу "Звуки музики", а також корейську народну пісню.
Як повідомляв УНІАН, американський баскетболіст Денніс Родман очолить збірну КНДР і буде готувати її до Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро.
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