Бойовики "Ісламської держави" знесли бульдозерами монастир у Сирії
Бойовики угруповання «Ісламська держава» зруйнували монастир у Сирії за допомогою бульдозерів.
Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters.
Відзначається, що бойовики знесли монастир у місті Ель-Карьятайн, який був захоплений на початку серпня 2015 року.
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Ель-Карьятайн знаходиться поруч із трасою, яка пов'язує давнє місто Пальміра з горами на кордоні з Ліваном. В полоні бойовиків знаходиться 230 жителів міста.
У травні поточного року бойовики "Ісламської держави" захопили сирійське місто Пальміра, який полягає у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після цього терористи почали руйнування древніх статуй, яких не встиг вивезти уряд Сирії.
Нагадаємо, що проти "Ісламської держави" була сформована коаліція держав на чолі з США. Використовуючи регулярні авіанальоти на військові бази бойовиків, війська коаліції намагаються зупинити просування повстанців на Захід до кордонів Туреччини.