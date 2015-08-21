Forbes виявив зв'язок Путіна з компанією, що заробляє на спалюванні продуктів

Як повідомляє Forbes, коли в 1993 році голова компанії Михайло Востріков створював спільне підприємство зі шведськими партнерами, Володимир Путін, який керував у той час комітетом із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга, підписав свідоцтво про реєстрацію спільного підприємства. "Ми цим дуже пишаємося", - заявив російський підприємець.

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І хоча шведи грошей на розвиток бізнесу не дали, запуск виробництва все ж відбувся. Однак, де саме були взяті кошти на це, підприємець не уточнює.

У 2008 році Мінсільгосп вибрав цю компанію єдиним постачальником інсинераторів - печей для спалювання органіки і небезпечних відходів. По лінії відомства було продано 20 печей за ціною в середньому 6 млн руб. за установку "під ключ". В цілому за 22 роки роботи компанія Михайла Вострікова виготовила і встановила більше 200 печей.

Як відзначає видання, в даний час "Турмалін" чекають нові замовлення завдяки президентському указу про знищення санкційних продуктів. "Ми ніяк не обмежені, у нас великі виробничі можливості. Буде замовлення на один крематорій для продуктів, зробимо один. Буде замовлення на сто, зробимо сто", - підсумував російський підприємець.

За даними видання, раніше компанія "Турмалін" опинилася в центрі скандалу, коли західні ЗМІ заявили, що її мобільні крематорії використовуються для спалювання тіл загиблих росіян на Донбасі. Офіційні представники російської влади спростовували ці звинувачення.

Журналісти Forbes помітили, що на сайті "Турмаліну" в розділі "Мобільні крематорії" з'явилася приписка "Не призначені для використання в ритуальних цілях і знищення «Вантажу-200»".