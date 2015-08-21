В Єврокомісії очікували відставки прем'єра Греції Ціпраса

Так в Брюсселі прокоментувала останній розвиток подій у Греції, зокрема, заяву прем’єр-міністра Греції Ціпраса про відставку речник Європейської комісії (ЄК) Анніка Брейдтхардт, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожУ правлячій партії Греції відбувся розкол

"Після неодноразових телефонних дзвінків між президентом Юнкером, прем’єр-міністром Ціпрасом та президентом Прокописом Павлопулосом для нас це не було сюрпризом. Ми цього очікували", - сказала вона.

При цьому речник ЄК наголосила, що в Брюсселі вважають важливим повну підтримку програми стабілізації, яка була підписана Грецією. Анніка Брейдтхардт нагадала, що цю програму під час голосування минулої п’ятниці у парламенті підтримали більшість опозиційних партій. "Широка підтримка та вчасне виконання реформ, які є у програмі, будуть необхідні для успіху. Після рішення уряду та голосування у парламенті немає необхідності для нового політичного рішення щодо виконання реформ. Нова хвиля реформ очікується у жовтні. Ми будемо пильно відстежувати їх виконання", - наголосила Анніка Брейдтхардт.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня, під час телезвернення до нації прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас оголосив про свою відставку.

Раніше повідомлялося, що Алексіс Ціпрас мав намір подати прохання про відставку для того, щоб мати можливість брати участь у дострокових парламентських виборах.