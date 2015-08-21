У Росії чеченську правозахисну групу внесли до списку "іноземних агентів"

Як передає Радіо Свобода, Міністерство юстиції Росії 21 серпня повідомило, що проведена перевірка дала підстави внести цю організацію до списку через «природу її діяльності».

Центр став 87 організацією, внесеною до списку «іноземних агентів», відколи президент Росії Володимир Путін підписав відповідний закон. Документ передбачає внесення неурядових організацій до списку, якщо вони мають фінансування з-за кордону і вважаються такими, що ведуть політичну діяльність.

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Експерти заявляють, що закон спрямований проти громадянського суспільства, тиск на яке посилився відколи три роки тому Путін повернувся на посаду президента.

Російською республікою Чечня керує підтримуваний Кремлем Рамзан Кадиров, якого критикують за систематичне порушення прав людини.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство юстиції Росії внесло російське відділення Transparency International в реєстр некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента.