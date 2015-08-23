В Естонії хочуть створити міжнародний суд для розслідування злочинів комунізму

Про це повідомляє Postimees.

За його словами, для цього необхідно заснувати суд, який мав би статус міждержавного органу.

«Ми повинні винести злочинам комуністичного режиму оцінку міжнародного рівня і спільно засудити їх. Злочини комуністичних режимів на сьогоднішній день не підлягають компетенції жодного міжнародного суду. Тому я пропоную укласти міждержавну міжнародну угоду, згідно з якою буде створено міждержавний суд для розслідування злочинів комунізму, так, як розслідують злочини нацизму», - сказав Рейнсалу.

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За його словами, цього вимагає пам'ять про жертви.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 9 квітня ухвалила Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки».

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, встановлюється обов'язок перейменувати населені пункти, установи, організації, торговельні марки тощо.

Закон набув чинності 21 травня.