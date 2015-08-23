У Росії мають намір ув'язнювати за ввезення санкційних продуктів

Як передає радіо «Свобода», про це він заявив у неділю, 23 серпня, в інтерв’ю телеканалу «Росія 24».

ФМС Росії запропонувала посилити покарання за контрабанду товарів, які потрапили під продуктове ембарго, 20 серпня. У російському відомстві вважають, що ввезення санкційних продуктів у країну слід кваліфікувати за статтею «контрабанда стратегічно важливих товарів». Максимальне покарання за цією статтею – 12 років позбавлення волі зі штрафом до мільйона рублів. Наразі законопроект ФМС перебуває у стадії розробки.

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Росія заборонила імпорт м’яса, риби, молочних продуктів, фруктів і овочів зі США, країн Європи, а також Канади та Австралії у серпні 2014 року. У Кремлі продуктове ембарго назвали «заходами» на введені країнами Заходу санкції за анексію Росією Криму і підтримку бойовиків на сході України.

Наприкінці липня президент Росії Володимир Путін підписав указ про знищення санкційних продуктів. З початку серпня, за даними Россільгоспнагляду, знищено понад 600 тонн продовольства.