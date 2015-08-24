ЗМІ: пожежу на складі ВПС США в Японії ліквідовано, постраждалих немає

Як повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Kyodo, площа поширення вогню склала щонайменше 900 кв м, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Разом з тим, на місці події виявлені численні кисневі балони. Представники американської сторони повідомили, що проведуть розслідування події. За попередніми даними, небезпечних речовин і боєприпасів на складі не було.

За словами місцевих жителів, пожежі передувало кілька вибухів.

Читайте такожЖертвами вибухів в китайському Тяньцзіні стали 123 людини – ЗМІ

У Сагаміхарі розташовано кілька складів, які використовуються ВПС США. На них, зокрема, зберігаються боєприпаси. Там також дислокується 35-й батальйон бойової підтримки ВПС США.

Раніше Пентагон також підтвердив відсутність постраждалих в результаті пожежі.

Як повідомляв УНІАН раніше, серія вибухів сталася на військовій базі США, розташованому в японському місті Сагаміхара (префектура Канагава, регіон Канто, острів Хонсю).