США розмістять у Європі винищувачі F-22

Про це повідомила міністр військово-повітряних сил США Дебора Джеймс, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Джеймс не повідомила, про яку кількість літаків йде мова, а також точну дату, коли вони будуть поставлені, заявивши лише, що це відбудеться "дуже скоро".

Це рішення було прийнято в рамках "європейської ініціативи щодо зміцнення впевненості" - програми, яка покликана підтримати країни НАТО, побоюються військової агресії з боку Росії.

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Винищувачі F-22 в даний час використовуються США проти екстремістського угруповання "Ісламська держава в Іраку і Сирії. Це перший випадок використання цих літаків в бою.

Раніше УНІАН повідомляв, що США планують розмістити в Європі винищувачі п'ятого покоління F-22 і розширити своє військове представництво на тлі ускладнення відносин з Росією.