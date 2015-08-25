Поліція Папуа-Нової Гвінеї в ході рейду по селах заарештувала понад 50 людожерів
Поліцейські Папуа-Новій Гвінеї заарештували 54 сільських жителів через звинувачення у канібалізмі.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на журнал The National.
35 силовиків залишаються на місці затримання і встановлюють обставини злочинів. Вони планують почати двотижневу спецоперацію, в ході якої проведуть переговори з місцевими жителями.
"Район проведення операції розташований у гирлі річки Флай. Починаючи з 2009 року звідти постійно надходять відомості про беззаконня. В першу чергу це побутовий канібалізм і поширення впливу таємних релігійних культів, практикуючих ритуальні обезголовлювання і підпали хатин", - цитує видання начальника поліції Західної провінції країни Сільву Сіку (Silva Sika).
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Одним з останніх гучних випадків стало вбивство трьох місцевих жителів, вчинене 25 червня. Поліцейські стверджують, що зловмисники відрубали убитим голови і забрали їх з собою для використання у магічних ритуалах.