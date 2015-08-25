Арабські країни 27 серпня підпишуть протокол щодо формування єдиної армії - ЗМІ

Як передає новинний портал газети "Аль-Ахрам", прийняття цього документа має відбутися на спеціальній сесії глав МЗС і оборони Ліги арабських держав /ЛАД/ в штаб-квартирі регіонального співтовариства в Каїрі, повідомляє ТАСС.

Домовленість про створення об'єднаних арабських збройних сил була досягнута на 26-му саміті Ліги, що пройшов наприкінці березня в єгипетському Шарм-еш-Шейху. Головним завданням єдиних регіональних військ заявлено "швидке військове втручання" при необхідності, а також "реагування на виникаючі загрози безпеки і стабільності будь-якої країни арабського світу та її національного суверенітету або прямі загрози для арабської національної безпеки, у тому числі пов'язані з тероризмом". У документі прописано, що сили майбутнього військового альянсу можуть бути задіяні на прохання тієї чи іншої країни, однак участь у ньому не є обов'язковою для всіх членів і буде залежати від бажання кожної окремо взятої держави.

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Слідом за самітом ЛАД відбулося дві зустрічі командувачів збройними силами країн-учасниць організації. На першій нараді було вирішено заснувати спеціальну групу високого рівня для вивчення всіх аспектів формування майбутніх єдиних ВС - механізми їх функціонування, у тому числі нормативно-правова база, бюджет об'єднаного угруповання, склад, розташування командного штабу і т. д. Як підкреслив тоді начальник штабу ЗС Єгипту генерал - лейтенант Махмуд Хігазі, "ці сили не будуть спрямовані проти якої-небудь окремої держави".

Раніше повідомлялося, що участь в об'єднаних ЗС готові прийняти шість держав: Бахрейн, Єгипет, Йорданія, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Як очікується, Єгипет, який володіє найсильнішою армією в арабському регіоні (18-я в світі), складе кістяк майбутнього військового альянсу чисельністю до 40 тис. бійців.

Його командування може бути розміщено в Каїрі або Ер-Ріяді, а вхідні в сили бойові підрозділи країн - учасниць будуть розквартировані на батьківщині до оголошення єдиним штабом загальних зборів у разі загроз або викликів. Ті держави, які на даному етапі не прийняли рішення про входження в коаліцію зможуть зробити це пізніше.