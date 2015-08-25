ЗМІ: Франція може запропонувати Малайзії купити "Містралі"

Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан під час візиту до Малайзії обговорить можливість продажу цій країні вертольотоносців "Містраль", пише РИА Новости з посиланням на французьку газету Tribune.

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На початку серпня президенти Росії і Франції Володимир Путін і Франсуа Олланд ухвалили рішення про припинення дії контракту на будівництво та поставку двох кораблів-доків типу "Містраль". Франція вже перерахувала кошти за контрактом і після повернення російського обладнання, встановленого на "Містралях", зможе розпоряджатися вертольотоносцями.

Глава французького військового відомства прибуде до Малайзії в неділю, 30 серпня. На зворотному шляху міністр відвідає Індію, щоб підписати контракт про поставку 36 винищувачів Rafale. За даними агентства, Індія також зацікавлена в можливому придбанні "Містралей".