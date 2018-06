На Заході визначили топ-15 найпопулярніших "вічних" пісень

Про це повідомляє Новое Время.

Ґрунтуючись на даних чарту Billboard Top 100 й статистиці прослуховувань композицій на популярному музичному стрімінговому сервісі Spotify серед понад 75 мільйонів користувачів, експерти порталу Polygraph склали рейтинг кращих позачасових хітів.

Найпопулярнішою піснею «поза модою» є визнаний хіт репера Емінема Lose Yourself, а в трійку лідерів входять The Killers з піснею Mr. Brightside та Linkin Park з композицією Numb.

Lose Yourself — Eminem, 2002

Mr. Brightside — The Killers, 2005

Numb — Linkin Park, 2003

Don't Stop Believin' — Journey, 1981

Smells Like Teen Spirit — Nirvana, 1991

In The End — Linkin Park, 2001

Hey Ya! — OutKast, 2003

Billie Jean — Michael Jackson, 1983

Seven Nation Army — The White Stripes, 2003

Fix You — Coldplay, 2005

Californication — Red Hot Chili Peppers, 2000

All I Want For Christmas Is You — Mariah Carey, 2000

Mockingbird — Eminem, 2005

Iris — Goo Goo Dolls, 1998

Wonderwall — Oasis, 1996