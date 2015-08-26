На Заході визначили топ-15 найпопулярніших "вічних" пісень
Експерти порталу Polygraph склали рейтинг позачасових пісень, які не виходять із моди.
Про це повідомляє Новое Время.
Ґрунтуючись на даних чарту Billboard Top 100 й статистиці прослуховувань композицій на популярному музичному стрімінговому сервісі Spotify серед понад 75 мільйонів користувачів, експерти порталу Polygraph склали рейтинг кращих позачасових хітів.
Найпопулярнішою піснею «поза модою» є визнаний хіт репера Емінема Lose Yourself, а в трійку лідерів входять The Killers з піснею Mr. Brightside та Linkin Park з композицією Numb.
Lose Yourself — Eminem, 2002
Mr. Brightside — The Killers, 2005
Numb — Linkin Park, 2003
Don't Stop Believin' — Journey, 1981
Smells Like Teen Spirit — Nirvana, 1991
In The End — Linkin Park, 2001
Hey Ya! — OutKast, 2003
Billie Jean — Michael Jackson, 1983
Seven Nation Army — The White Stripes, 2003
Fix You — Coldplay, 2005
Californication — Red Hot Chili Peppers, 2000
All I Want For Christmas Is You — Mariah Carey, 2000
Mockingbird — Eminem, 2005
Iris — Goo Goo Dolls, 1998
Wonderwall — Oasis, 1996