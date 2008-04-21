Цього разу громадяни України сомалійським піратам не дісталися

Громадян України немає на борту іспанського траулера „Плайя де Бакіо”, захопленого піратами поблизу узбережжя Сомалі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МЗС з посиланням на Посольство України в Республіці Кенія.

20 квітня у 400 кілометрах від сомалійського узбережжя місцеві пірати захопили іспанський траулер „Плайя де Бакіо” з 26 членами екіпажу на борту. Піратський напад на іспанське риболовецьке судно був здійснений приблизно у тому ж районі, де 4 квітня була захоплена французька яхта „Le Ponant” (на борту цієї яхти перебувала, зокрема, громадянка України. 11 квітня екіпаж було звільнено – УНІАН).

Згідно з інформацією, отриманою від Посольства України у Кенії, до складу екіпажу захопленого судна входять 13 громадян Іспанії та 13 вихідців з африканських країн.