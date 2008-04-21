Португальський парламент не поспішає з рішенням про Голодомор в Україні

Португальський парламент перед ухваленням рішення про Голодомор в Україні хоче вивчити точки зору всіх істориків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Асамблеї Португалії Жайме ГАМА після зустрічі у Лісабоні з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

«Ми у таких питаннях вивчаємо історію незалежних істориків. Ми не хочемо спиратися тільки на офіційну історію. І ми з різних джерел беремо свідчення і вивчаємо дуже досконало це питання», - сказав він.

*** У 2006 році португальський історик, єдиний у Португалії дослідник питань українського Голодомору Луїш Матуш РІБЕЙРУ звернувся з громадянською петицією до португальського парламенту про визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу.

Відповідно до місцевого законодавства, ця петиція була передана на розгляд до Комітету з конституційних прав Асамблеї, а потім - до Комітету з міжнародних справ, де зараз і розглядається. Планувалося, що у сесійній залі ця петиція могла бути розглянута 8 квітня, однак розгляд питання було перенесено з невідомих причин.