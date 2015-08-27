На російському кордоні у печах знищили понад 1,5 тонн продуктів німецьких автогонщиків

На російському кордоні знищили понад 1,5 тонн продуктів, які призначалися для команд автогонщиків BMW і гостей московського етапу німецьких автоперегонів DTM.

Про це повідомили у відділі прикордонного фітоконтролю управління Россільгоспнагляду по Тверській та Псковській областях, передає ТАСС.

Інцидент не вплине на проведення заїздів у російській столиці, сказав ТАСС телефоном головний редактор міжнародного порталу Motorsport.com Олександр Кабановский.

"Управлінням прийнято рішення про вилучення товару в пункті пропуску через грубі порушення санітарних правил. Продукти знищені у печах-інсінераторах на псковському кордоні", - зазначили у відомстві, уточнивши, що інцидент стався 25-26 серпня.

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Як пояснив Кабановський, "німецькі команди завжди привозять власні продукти харчування. Ця серія (DTM) славиться, в тому числі тим, що гостей і шанувальників пригощають істинно німецькою їжею. Ймовірно, на цей раз у Москві її буде менше, що ніяк не позначиться на проведенні самого етапу перегонів", - сказав він.

Раніше регіональне управління Россільгоспнагляду повідомляло про затримання 1,6 тонн м'ясної та молочної продукції, яку нібито намагалися ввезти без ветеринарних та товаросупровідних документів. Вантаж, що складається з овочів і фруктів, молочної продукції, сиру, яєць, м'яса і морепродуктів, відкрито зберігався в багажі автомашин, які перевозили додаткове обладнання для проведення автоперегонів.

Московський етап німецької гоночної серії кузовних автомобілів DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) відбудеться у російській столиці 28-30 серпня.