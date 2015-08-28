У Росії на зустрічі з губернатором Карелії померла 64-річна пенсіонерка

64-річна Катерина Єрофєєва померла минулої п'ятниці в залі, де проходила зустріч губернатора з жителями селища, повідомляє інтернет-портал opentown.org.

Катерина Єрофєєва прийшла на зустріч, щоб розповісти про наболіле. Ось вже багато років пенсіонерка живе в старому будинку. У літньої жінки не було навіть вуличного туалету. Крім того, пенсіонерку цікавило, чому перестали компенсувати 100% вартості дров.

Після питання про дрова губернатор грубо сказав:" Забудьте, це було при комунізмі". Катерина Єрофєєва відразу ж села, одразу зблідла, голова у неї почала нахилятися, і вона впала. Як потім констатували лікарі, у пенсіонерки стався інфаркт, вона померла миттєво.

Відзначається, що на ціле селище, де проживає 2 тисячі осіб, усього один лікар.

Як додає видання Блокнот, найближча швидка знаходиться в 100 кілометрах від селища.

Міністр охорони здоров'я Карелії Хидишян Ерванд Арутюнович кілька разів робив пенсіонерці штучний масаж серця, заступник голови Карелії Валентина Улич також намагалася допомогти до приїзду швидкої.

Померлу винесли з залу, а зустріч Олександра Худилайнена з селянами продовжилася.