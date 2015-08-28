Опитування: партія Ципраса втрачає популярність у Греції

Коаліція радикальних лівих сил СІРІЗА екс-прем'єра Греції Алексіса Ципраса втрачає популярність — на майбутніх виборах її чекає жорстка боротьба з правоцентристською "Новою демократією", свідчать дані загальнонаціонального опитування громадської думки, проведеного грецькою "Газетою редакторів", повідомляє РИА-Новости.

У Греції у вересні чекають дострокові парламентські вибори після відставки Ципраса.

За даними опитування, СІРІЗА може набрати на виборах 23% голосів, "Нова демократія" — 19,5%. До підписання меморандуму по третій програмі допомоги урядом Ціпраса СІРІЗА випереджала правоцентристів на 16-20 процентів. На виборах 25 січня СІРІЗА набрала 36%.

Третьою за популярністю, згідно з опитуванням, стала з 6,5% ультраправа "Золота зоря", справа про визнання якої злочинною організацією зараз слухається в суді.

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Також до парламенту може увійти ліве крило партії СІРІЗА, що відкололося на чолі з Панайотісом Лафазанісом, — у неї 3,5% голосів.

Примітно, що не визначилися 25,5% респондентів.

Згідно з даними опитування, СІРІЗА не зможе самостійно сформувати уряд, при цьому Ципрас заявляв, що не збирається створювати коаліцію з НД, ПАСОК і "Потамі". Таким чином, він може залишитися без союзника в парламенті, оскільки інші партії, що проходять в парламент, самі не мають наміру вступати в союз з Ципрасом.

Раніше УНІАН повідомляв, що 20 серпня прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас подав у відставку. У Єврокомісії заявили, що подібний хід Ципраса був очікуваним. Дострокові парламентські вибори пройдуть 20 вересня.