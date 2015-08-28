Син актора Тома Хенкса пропав у пустелі - ЗМІ

Про це повідомляє Radar Online.

Востаннє молодий чоловік з'являвся у своєму "Інстаграмі" 23 липня. Він написав: «Мене деякий час не буде у Instagram... Збираюся привести в порядок мізки. Я повернуся!» Після цього, як стверджують джерела, він не зв'язувався з сім'єю і друзями.

Також джерела відзначають, що в останній раз його мобільний телефон був помічений у місті Барстоу, що знаходиться у каліфорнійській пустелі. Повідомляється, що друзі переживають за молоду людину, схильного до вживання наркотиків, оскільки місто вважається «метамфетаміновою столицею» штату. Поки сім'я Честера Хенкса не хоче залучати до справи поліцію.

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У червні стало відомо, що Хенкса-молодшого розшукує поліція Великобританії - він влаштував погром у готелі міста Гетвік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.