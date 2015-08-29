ООН закликає Європу розширити можливості для легальної міграції біженців

За словами генсека, для вирішення проблеми потрібно значно більше зусиль, ніж ті заходи, які країни приймають зараз, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Пан Гі Мун назвав ситуацію з мігрантами в Європі "кризою солідарності" і закликав європейські країни до розширення легальних і безпечних каналів міграції.

"Я закликаю всі держави розширити безпечні і легальні канали для мігрантів, поводитися з ними гуманно та з почуттям жалю, вирішувати їх проблеми у відповідності з міжнародними стандартами. Це – людська трагедія, що говорить про термінову необхідність рішучих політичних дій", - заявив генсек ООН.

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"Трагедії, що повторюються, свідчать про жорстокість людей, котрі займаються перевезенням мігрантів, діяльність яких простягається від Андаманського моря до Середземного і через дороги Європи. Це також говорить про відчай тих, хто шукає захисту або нове життя", — заявив Пан Гі Мун.

Генсек ООН звернув увагу, що більшість тих, хто наважується на небезпечну подорож - це в основному біженці з Сирії, Іраку та Афганістану, які втікають від війни та нестабільності в своїх країнах.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в Австрії на узбіччі автостради у напрямку Відня було виявлено вантажівку, в якій знаходилися тіла 71 людини, в тому числі - вісім жінок і чотири дитини. Всі вони, імовірно, задихнулися. За даними австрійської поліції, загиблі, судячи з усього, були біженцями з Сирії.

У п'ятницю біля берегів Лівії зазнали аварії два судна з мігрантами на борту, більше 100 людей загинули.