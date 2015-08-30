На США обрушилися урагани: 2 загиблих
03:58, 30 серпня 2015Світ
519 0
Через сильний вітер щонайменше 375 тисяч мешканців залишилися без електрики в місті Сіетл. Тимчасово призупинено рух транспорту по підвісному мосту через Худ-Канал.
REUTERS
Щонайменше 375 тисяч людей залишилися без електрики і двоє загинули під деревами, що впали через урагани в місті Сіетл в штаті Вашингтон на північному заході США.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Seattle Times.
Також повідомляється про двох постраждалих.
За даними метеорологів, максимальна зафіксована в суботу швидкість вітру досягала 128 кілометрів на годину.
Місцева влада тимчасово призупинили рух транспорту по підвісному мосту через Худ-Канал.
Читайте такожУ результаті урагану в Польщі травмовано 14 людей (фото)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter