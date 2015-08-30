На США обрушилися урагани: 2 загиблих

Щонайменше 375 тисяч людей залишилися без електрики і двоє загинули під деревами, що впали через урагани в місті Сіетл в штаті Вашингтон на північному заході США.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Seattle Times.

Також повідомляється про двох постраждалих.

За даними метеорологів, максимальна зафіксована в суботу швидкість вітру досягала 128 кілометрів на годину.

Місцева влада тимчасово призупинили рух транспорту по підвісному мосту через Худ-Канал.

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