BBC: Євросоюз буде перевіряти пасажирів потягів та їхній багаж

Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнев розповів про нові заходи безпеки на залізничному транспорті в Європі. Заходи узгодили країни-члени ЄС на екстреній зустрічі в Парижі, передає BBC Україна.

Саміт призначили після нападу на пасажирів високошвидкісного потяга, що прямував з Амстердама до Парижа, минулої п'ятниці, коли лише завдяки рішучим діям декількох пасажирів вдалося уникнути великої кількості жертв.

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Міністр розповів про чотири нововведення: це посилення контролю за особами пасажирів та їхнім багажем на станціях, жорсткість законодавства про обіг вогнепальної зброї, а також більш тісна співпраця спецслужб Європейських країн.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що, хоча і неможливо відразу почати перевірку мільйонів людей, які щодня здійснюють поїздки залізничним транспортом всіма країнами Євросоюзу, але поліпшень в цій сфері можна досягнути чимало.

У зустрічі брали участь міністри з Франції, Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів та Швейцарії.

Напад на пасажирів високошвидкісного поїзда Thalys, що прямував з Амстердама до Парижа, було скоєно 21 серпня.

В результаті стрілянини, яку влаштував марокканець Аюб Каззані, поранення отримали троє людей. Нападника через кілька хвилин нейтралізували самі пасажири. Інцидент стався поблизу міста Аррас на північному сході Франції.

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У сутичку з нападником вступив Спенсер Стоун, службовець у військово-повітряних силах США. Йому допомагав Алек Скарлатос, член Національної гвардії США, який нещодавно повернувся з відрядження до Афганістану, і британець Кріс Норман, який допоміг зв'язати нападника.

Каззані був озброєний автоматом Калашникова, автоматичним пістолетом з декількома зарядженими магазинами, а також мав при собі канцелярський різак для відкривання коробок. В даний час він у в'язниці особливого режиму у Франції, його звинувачують у підготовці та спробі здійснення терористичного акту.