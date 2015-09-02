США через російську агресію відновлюють військову базу в Німеччині

Про це повідомив командувач сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Speigel.

Наразі на базі зосереджені близько 1200 транспортних засобів та одиниць військового обладнання, в тому числі і 250 танків. Раніше США планували передати базу Німеччині.

За словами Ходжеса, поки йдеться про тимчасове рішення, оскільки в майбутньому зброя буде зберігатися на базах в країнах Балтії, Польщі, Угорщині, Румунії та Болгарії.

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Однією з причин розконсервації бази, за словами генерала, є нинішня агресивна поведінка Росії.

"Ось чому США прийняли рішення активізувати свої склади для військової техніки в Європі. Вони дозволять швидко діяти в разі необхідності. Крім того, йдеться про стримування", - додав Ходжес.

За часів холодної війни в Європі перебували до 300 тисяч американських військовослужбовців, зараз - 30 тисяч.

"Наше завдання полягає в тому, щоб ці 30 тисяч почувалися не гірше 300 тисяч", - сказав Ходжес, додавши, що цьому сприятиме відновлення експлуатації бази "Казарми Коулмана".