Україна у проекті воєнної доктрини назвала Росію своїм противником та агресором
Кабінет міністрів у проекті воєнної доктрини вперше за всі роки незалежності України противником та агресором назвав Росію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
За його словами, проект доктрини перебуває на розгляді в Раді національної безпеки і оборони.
«У проекті доктрини вперше за всі роки незалежності України чітко позначені противник і агресор, яким є Росія», - сказав Яценюк.
Читайте такожПрезидент затвердив Стратегію національної безпеки України
Він зазначив, що Збройні сили України потребують повної модернізації, заплановано будівництво чотирьох корветів, і в державному бюджеті передбачені кошти на їхнє будівництво.
Коментуючи навчання «Сі Бриз-2015», Яценюк заявив, що місце, де вони проводяться, свідчать про підтримку України Сполученими Штатами Америки.
Він додав, що Чорне море має бути безпечним, і Російська Федерація повинна розуміти, що будь-яка агресія буде припинена.