Україна у проекті воєнної доктрини назвала Росію своїм противником та агресором

Яценюк: П роект доктрини перебуває на розгляді РНБО / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

За його словами, проект доктрини перебуває на розгляді в Раді національної безпеки і оборони.

«У проекті доктрини вперше за всі роки незалежності України чітко позначені противник і агресор, яким є Росія», - сказав Яценюк.

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Він зазначив, що Збройні сили України потребують повної модернізації, заплановано будівництво чотирьох корветів, і в державному бюджеті передбачені кошти на їхнє будівництво.

Коментуючи навчання «Сі Бриз-2015», Яценюк заявив, що місце, де вони проводяться, свідчать про підтримку України Сполученими Штатами Америки.

Він додав, що Чорне море має бути безпечним, і Російська Федерація повинна розуміти, що будь-яка агресія буде припинена.