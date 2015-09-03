BBC: Франція припинила розслідування загибелі Ясира Арафата

Про це повідомила прокуратура у місті Нантер, передає BBC Україна.

Адвокат вдови Ясира Арафата заявив, що оскаржуватиме це рішення. За версією родичів Арафата, його отруїли радіоактивним полонієм.

Ясир Арафат очолював Організацію визволення Палестини (ОВП) упродовж 35 років та став першим президентом Палестинської автономії у 1996 році.

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У жовтні 2004 року він серйозно захворів, і Ізраїль дав дозвіл на перевезення його до паризького шпиталю, де він помер 11 листопада 2004 року у віці 75 років.

Офіційна причина смерті - інсульт, проте лікарі не змогли визначити причину хвороби, а розтин не проводився.