У центрі Брюсселя страйк фермерів переріс в сутички з поліцією

Протистояння загострилося у другій половині дня. На площі Шумана в той час знаходилися декілька сотень фермерів і близько 150 тракторів, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на портал RTBF.

Читайте такожУ Брюсселі протестують близько 5 тисяч фермерів проти зниження цін на продукцію

Протестувальники кидали в поліцію яйця і палили шини. На окремих фото видно, як у бік поліції летять цегла та димові шашки. У відповідь поліція застосувала водомети проти особливо агресивних протестувальників.

Як повідомляється, під час сутичок було поранено двоє поліцейських: одного госпіталізували з травмою ноги, іншому допомогу надали на місці.

Затримань у зв'язку з сутичками не було.

Як повідомлялося, 7 вересня тисячі незадоволених європейських фермерів з тракторами заблокували вулиці Брюсселя. Таким чином вони висловили протест проти низьких закупівельних цін на свою продукцію.