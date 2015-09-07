Тисячі розгніваних фермерів на тракторах дісталися до Брюсселя (фото)

В акції біля штаб-квартири Європейського союзу, де міністри сільського господарства невдовзі повинні обговорити ситуацію, що склалася, беруть участь в основному бельгійські, французькі та німецькі фермери, повідомляє Російська служба ВВС.

Поєднання декількох чинників, серед яких зміна харчових звичок європейців, зменшення попиту з боку Китаю і російське ембарго на ввезення продуктів з ЄС, призвело до істотного падіння цін на яловичину, свинину і молоко. У результаті впали і доходи фермерів.

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Деякі протестувальники вимагають повернути системи квот на виробництво або більш активної допомоги від уряду.

Минулого тижня аналогічну акцію протесту провели французькі фермери, пригнавши в Париж 1300 тракторів.

Влітку вони також провели цілу серію акцій протесту проти зниження своїх доходів, у тому числі заваливши гноєм вулиці деяких міст, а також просто перекривши вулиці і площі, а також доступ до популярного серед туристів замку Мон-сен-Мішель на півночі Франції.