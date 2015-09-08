Молдова розриває відносини з військовим аташе Росії

Про це повідомляє агентство Regnum з посиланням на телерадіокомпанію TRM.

Глава оборонного відомства Молдови Анатол Шаралу, як зазначає видання, зажадав виклику в МЗС республіки представника посольства Росії для роз'яснення присутності російського військового аташе на заходах в Тирасполі, яке міністр розцінив як «недружній крок». Шаралу додав, що міністерство чекає офіційних вибачень від російського військового аташе або його заміни, пише Lenta.ru.

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«Подібні дії не вписуються в русло відносин Республіки Молдова і Російської Федерації, в тому числі суперечать заявам про офіційну політику Росії щодо Молдови», — підкреслила глава зовнішньопотичного відомства країни Наталія Герман.

Ім'я військового аташе не уточнюється. У російському посольстві в Кишиневі відмовилися назвати прізвище дипломата.