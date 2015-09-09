Росія має намір визнати мотивом вбивства опозиціонера Нємцова "особисту помсту"

Остаточною версією вбивства, швидше за все, буде "особиста помста" політику за підтримку журналістів Charlie Hebdo, передає "КоммерсантЪ".

Зазначається, що адвокат Вадим Прохоров переконаний, що російський політик був убитий через свою опозиційну діяльність, а майор Геремеєв у разі його затримання міг би вивести слідство на замовників злочину.

"Я бачу поки три сценарії розвитку подій, - повідомив адвокат. - Замовників можуть встановити і затримати в час, що залишився, або виділити їх кримінальну справу в окреме провадження. Найгірший варіант - якщо вже заарештовані виконавці будуть визнані одночасно організаторами та замовниками вбивства. Таке рішення ми, звичайно, будемо оскаржувати".

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Між тим саме третій варіант, за даними джерел, найімовірніше, і буде прийнятий слідством. Тобто в остаточній редакції обвинувачення фігурантам справи, швидше за все, буде перекваліфіковано з "вбивства за наймом" (п. "з" ч. 2 ст. 105 КК РФ) пункт "л" тієї ж статті — "вбивство з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ворожнечі".

Нагадаємо, що у своїх первинних свідченнях Заур Дадаєв і Анзор Губашев пояснювали своє рішення вбити Бориса Нємцова саме особистою ненавистю до нього: на їхню думку, політик, який підтримав опубліковані карикатури на пророка Мухаммеда журналістів Charlie Hebdo, образив таким чином всіх мусульман.