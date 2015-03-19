З Борисом Нємцовим розправилися через "Шарлі Ебдо" - слідство

Про це повідомляє видання "Росбалт" з посиланням на матеріали розслідування про вбивство політика.

При цьому в СК РФ вважають, що імовірний виконавець вбивства Заур Дадаєв діяв на "замовлення" невстановлених осіб, які поділяли його релігійні погляди.

"В середині січня 2015 року в Москві Заур Дадаєв, Анзор Губашев, Біслан Шаванов і невстановлені особи, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, прийняли пропозицію від невстановлених слідством осіб, підготувати і здійснити за винагороду вбивство Нємцова Б. Е. у зв'язку з його активною підтримкою публікацій карикатур французьким журналом "Шарлі Ебдо", для чого зазначені особи об'єдналися в організовану групу", - йдеться в останніх матеріалах справи.

Як вважають російські слідчі, реалізуючи пропозицію невстановлених замовників, які є організаторами вбивства, на початку лютого, Дадаєв, Губашев і Шаванов, здійснювали негласне спостереження за Нємцовим з метою вивчення місця проживання та маршруту пересування політика.

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Роль трьох інших встановлених фігурантів справи - Шадіда Губашева, Темирлана Ескераханова і Хамзата Бахаєва - описана дуже розпливчасто. Нібито вони допомагали виконавцям "збирати інформацію, необхідну для здійснення вбивства.

Таким чином, у матеріалах слідства зараз фігурує подвійний мотив. З одного боку вбивство Нємцова організувала група однодумців, обурених його словами на підтримку карикатур, а з іншого - серед цієї групи були "замовники" з грошима, які виділили на операцію велику суму. Згідно зі свідченнями обвинувачених, дана сума складала 5 млн рублів.