Москва має розуміти, що кордони країн ЄС є недоторканими - президент Єврокомісії

Про це він заявив у середу в Страсбурзі під час першого звернення до Європейського парламенту на посаді президента ЄК, який був обраний цією європейською інституцією, передає власний кореспондент УНІАН.

«Я хочу подякувати нашим східним країнам-членам, зокрема, балканським, що безпека та кордони членів ЄС є недоторканими. Я хочу, щоб це зрозуміли у Москві, що держави-члени Балкан та інших країн мають знати, що солідарність – це не порожні слова, ми тут зараз, і будемо тут, якщо це буде необхідно», - заявив Юнкер.

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Він конкретизував, що має на увазі балканські країни, Польщу та країни Балтії.

«Я не змішую (балканські та балтійські країни - УНІАН) їх. Балкани та Польща дуже важливі члени ЄС, і вони не повинні думати, що ми не будемо з ними, якщо їхня безпека та кордони будуть у небезпеці. Ми зобов’язані їх захистити, якщо це буде необхідно», - запевнив президент Єврокомісії.