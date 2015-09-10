Прем’єр Іраку звільнив 123 чільних посадовців у процесі реформ

Як йдеться в його заяві, частина звільнених посадовців піде на пенсію, іншим «скоригують» їхні посади, повідомляє Радіо Свобода.

Він не уточнив, які саме урядові органи охопить ця зміна.

Уряд Іраку пішов на низку реформ після багатотисячних протестів, що минулого місяця охопили на кілька днів низку міст країни з протестами проти корупції і значних урядових витрат. У відповідь Хайдар аль-Абаді оголосив про кілька реформ і скорочення в системі влади.

Зокрема, він ліквідував посади всіх трьох віце-президентів і трьох віце-прем’єр-міністрів, на третину зменшив число міністерств, скоротив витрати на охорону політиків і скасував чинну дотепер в Іраку систему розподілу посад за квотами за партійними й релігійними ознаками – яка, за словами критиків, призводила до того, що посади часто обіймали непрофесійні й некваліфіковані люди.

Читайте такожВ Іраку терористи "Ісламської держави" викрали 127 дітей - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді у рамках плану з підвищення ефективності роботи уряду скоротив 11 міністерств.