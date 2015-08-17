Прем'єр Іраку скоротив уряд на третину

Таким чином уряд скорочено с 33 до 22 міністерств, йдеться у заяві служби глави уряду, передає українська редакція "Німецької хвилі". Цей крок було здійснено після того, як минулого тижня парламент країни схвалив пакет реформ уряду.

Читайте такожПрем’єр Іраку запропонував реформу уряду після масових протестів (фото)

Чотири міністерства, зокрема, міністерство у справах жінок, міністерство з питань прав людини, будуть понижені у статусі. Декілька інших міністерств будуть об'єднані між собою, зокрема, йдеться про злиття міністерства науки й технологій з міносвіти, міністерства культури - з міністерством туризму, міністерства охорони здоров'я - з міністерством довкілля. Також ліквідовано три посади віце-прем'єрів.

Хайдер аль-Абаді запропонував план реформ 9 серпня. Він має на меті скоротити корупцію та покращити якість державного управління, а також зменшити видатки на управлінський апарат. План є реакцією на протести, що тривали кілька тижнів, а також заклик духовного вождя шиїтів аятоли Алі аль-Сістані. Причиною невдоволення людей була низька якість отримуваних послуг, до цього додалося і обурення масовими відключеннями електроенергії, яку подають лише впродовж декількох годин на добу.