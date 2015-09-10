Керрі й Лавров обговорили сирійський конфлікт

Про це повідомляє Радіо Свобода.

МЗС Росії коротко повідомило лише, що сторони обговорили «проблеми врегулювання конфлікту в Сирії», без дальших подробиць.

Натомість у Держдепартаменті повідомили, що Керрі попередив Лаврова, що в разі, якщо Росія дійсно нарощує свою військову присутність у Сирії, це може призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Читайте такожУ Сирії приземлилися три російські військові літаки - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, Росія відправила до Сирії два десантних кораблі і додаткове авіасудно. За словами військових, протягом останніх діб у Сирії висадилися невелика кількість російських морських піхотинців.

Зазначається, що сирійські військові підтвердили збільшення числа російських військових експертів, що працюють в країні.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив стурбованість повідомленнями про нарощування Росією військових сил у Сирії. Він попередив, що будь-яка підтримка президента Башара Асада призведе до ескалації кривавого конфлікту.