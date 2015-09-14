Спецслужби США запобігли загрозі безпеки Папи Римського - конгресмен

Про це повідомив у неділю голова комітету з національної безпеки палати представників конгресу Майкл Маккол, передає РИА Новости.

"Я дуже стурбований. Секретна служба США проінформувала мене в закритому режимі", — сказав він в ефірі телекомпанії Ей-бі-сі, коли його запитали, чи є приводи для занепокоєння і погрози з боку "Ісламської держави" у зв'язку з майбутнім візитом.

"Ми дуже пильно стежимо за погрозами в адресу Папи під час його перебування в США. Ми запобігли одну конкретну загрозу", — сказав він, не уточнивши деталей.

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Маккол закликав "бути пильними, щоб забезпечити безпеку Папи в США".

Раніше УНІАН повідомляв, що Папа Римський Франциск закликав католицькі парафії Європи відкрити двері для біженців, взявши по одній небагатій сім'ї.