Путін вважає, що "без підтримки" РФ потік біженців із Сирії буде збільшуватися

Про це він повідомив під час виступу на зустрічі Організації договору колективної безпеки в Таджикистані, передає "Крим. Реалії".

Путін заявив, що Москва надає військову допомогу режиму президента Сирії Башара аль-Асада і має намір продовжувати робити це.

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При цьому він спростував звинувачення в тому, що підтримка Росією сирійського режиму призведе до збільшення кількості біженців із цієї країни. Він зазначив, що без підтримки РФ потік біженців із Сирії до Європи буде тільки збільшуватися.

Варто зазначити, що ця заява Путіна з'явилася на тлі повідомлень про зростання російської військової присутності в Сирії. Вчора стало відомо, що Росія розмістила кілька танків на сирійському аеродромі.