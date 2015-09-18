Жителів Японії попередили про наближення цунамі

За прогнозом синоптиків, висота хвилі може скласти від 20 см до 1 метра, передає ТАСС з посиланням на агентство Кіодо.

Очікується, що берегів Хоккайдо цунамі досягне близько п'яти годин ранку за місцевим часом (23:00 за київським часом четверга), а потім дійде і до узбережжя центральних районів Тохоку і Канто.

У зв'язку з цим жителям прибережних районів рекомендовано якомога далі відійти від берега, а морякам і рибалкам - не виходити в море.

Разом з тим, прогнози про те, чи становить загрозу цунамі Японії, поки немає. Синоптики уважно стежать за ситуацією.

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Як повідомляв УНІАН, землетрус в Чилі стався 16 вересня в 19:54 за місцевим часом (01:54 17 вересня по Києву). Епіцентр знаходився в 233 км від столиці Чилі Сантьяго і в 54 км від міста Иллапель.

Наголошується, що число жертв землетрусу зросла до п'яти осіб, евакуйовано близько мільйона жителів.