США готові провести "тактичні" переговори з Кремлем щодо Сирії

Прес-секретар Білого дому Джош Ернест заявив, що адміністрація президента Барака Обами готова провести "тактичні, практичні дискусії", що стосуються операцій в Сирії і боротьби з угрупуванням "Ісламська держава", передає "Голос Америки".

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Прийняте рішення свідчить про нову готовність Вашингтона до взаємодії з Росією після декількох місяців прохолодного ставлення до російського президента Володимира Путіна у зв'язку з його діями в Україні та Сирії.

Діалог між російськими і американськими військовими був фактично припинений у 2014 році у відповідь на анексію Москвою українського Криму.

Західні дипломати кажуть, що Володимир Путін, можливо, намагається домогтися прихильної позиції Заходу, граючи на його бажанні покінчити з кривавим конфліктом в Сирії, який викликав потік біженців до Європи.

Очікується, що російський лідер скористається своїм виступом в Генеральній Асамблеї ООНі, щоб закликати до дипломатичного вирішення конфлікту, який дозволить Росії зберегти її бастіон впливу на Близькому Сході.

До теперішнього моменту Білий дім відкидав припущення, що Барак Обама може зустрітися з Володимиром Путінимна полях Генеральної Асамблеї ООН.

Замість цього адміністрація заявляла, що буде використовувати переговори на більш низькому рівні, щоб закликати Росію сфокусувати свої дії в Сирії на протидію угрупованню "Ісламська держава".

"Ми ясно дали зрозуміти, що військові дії Росії в Сирії, якщо вони використовуються для підтримки режиму Асада, будуть дестабілізуючими і контрпродуктивними", – сказав Джош Ернест. "Враховуючи це, ми неодноразово відзначали, що вітали б конструктивний внесок російської сторони в коаліцію, яка протидіє ІДІЛ", – додав він.

"Ось чому ми залишаємося відкритими для тактичних, практичних дискусій з росіянами для досягнення цілей анти-іділівської коаліції та забезпечення безпеки операцій коаліції", – пояснив Джош Ернест.