Папа Римський прибув з першим візитом на Кубу

Франциску, першому понтифіку з Латинської Америки, приписують внесок у нещодавнє поліпшення відносин між цими двома країнами, передає Бі-бі-сі. У кубинських містах, які відвідає Папа Римський, провели косметичний ремонт будівель спеціально до його візиту. У Гавані заново вимостили вулиці, провели реставраційні роботи в кафедральному соборі і відремонтували термінал аеропорту.

Читайте такожСпецслужби США запобігли загрозі безпеки Папи Римського - конгресменВ Гавану також прибула президент Аргентини, співвітчизниця понтифіка, Крістіна Фернандес де Кіршнер, яка відвідає месу на Площі Революції. Спеціально для виступу Папи на площі встановили вівтар.

По прибутті на Кубу понтифік закликав кубинців домагатися дипломатичного зближення з США. За його словами, воно може стати прикладом примирення для всього світу, передає Lenta.ru. "Кілька місяців ми є свідками явища, яке наповнює всіх нас надією: процесу нормалізації відносин. Я закликаю політичних лідерів непохитно йти цим шляхом. Це має стати прикладом примирення для всього світу", - зазначив понтифік.

У свою чергу лідер Куби Рауль Кастро зустрів Папу Римського в аеропорту, подякував йому за допомогу в налагодженні відносин з США після більш ніж піввікової ворожнечі. У своїй вітальній промові Кастро також засудив торгове ембарго з боку США, і "окупацію" військово-морської бази Гуантанамо.

22 вересня Франциск вилетить з міста Сантьяго-де-Куба в Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Бараком Обамою. Він також відвідає Нью-Йорк і Філадельфію, і стане першим понтифіком, який буте присутнім на спільному засіданні сенату і палати представників.