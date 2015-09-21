Партія Ціпраса виграла вибори в Греції, набравши 35,47% голосів

Раніше лідер СІРІЗИ і колишній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас подякував Грецію і оголосив про створення коаліції з "Незалежними греками".

В цьому році греки відвідали виборчі дільниці вже три рази: 25 січня були дострокові парламентські вибори, 5 липня проводився референдум про ставлення до ультиматуму кредиторів, а 20 вересня знову пройшли позачергові вибори, передає Росбалт.

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Парламент був розпущений після розколу у правлячій партії, Коаліції радикальних лівих сил (СІРІЗА), за рішення її лідера колишнього прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса підписати новий меморандум з кредиторами і зобов'язання продовжувати політику жорсткої економії, що йде врозріз з програмою і передвиборними обіцянками партії. Правляча коаліція втратила більшість, і Ціпрас змушений був піти на нові вибори. У влади СІРІЗА протрималася сім місяців.