Лідер опозиційної партії Греції має намір очолити уряд

Також він зазначив, що його партія готова до парламентських виборів, передає DT.UA з посиланням на Reuters.

Президент Греції Прокопіс Павлопулос згоден на формування нового уряду Меймаракісом перед тим, як пройдуть наступні вибори.

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Однак малоймовірно, що "Новій демократії" вдасться зробити це протягом трьох днів, як передбачено грецької конституцією.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас під час телезвернення до нації оголосив про свою відставку.