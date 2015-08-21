Лідер опозиційної партії Греції має намір очолити уряд
06:48, 21 серпня 2015Світ
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Лідер найбільшої опозиційної партії Греції "Нова демократія" Вангеліс Меймаракіс заявив, що він спілкувався з лідерами інших партій з приводу формування нового уряду після відставки Алексіса Ципраса.
REUTERS
Також він зазначив, що його партія готова до парламентських виборів, передає DT.UA з посиланням на Reuters.
Президент Греції Прокопіс Павлопулос згоден на формування нового уряду Меймаракісом перед тим, як пройдуть наступні вибори.
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Однак малоймовірно, що "Новій демократії" вдасться зробити це протягом трьох днів, як передбачено грецької конституцією.
Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас під час телезвернення до нації оголосив про свою відставку.
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