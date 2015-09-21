У сирійському порту знаходяться 1,7 тисяч російських військових - ЗМІ

Про це пише «Коммерсантъ» з посиланням на одного з російських контрактників, який знаходиться в Сирії.

Військовий розповів, що до початку конфлікту в арабській країні в порту перебували кілька росіян, нині ж їх кількість досягла 1700 військових.

«Вони облаштовують і охороняють об'єкт, перебудовують пірс», - розповів контрактник.

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Також військовий пояснив, що росіяни відбувають на службі в Сирії три місяці, після чого їх чекає ротація. У Генштабі підтвердили, що у Росії є плани з розвитку пункту в Тартусі, але не зв'язали ці дії зі «військовим втручанням, що готується".

Як повідомляв УНІАН раніше,Росія готується поставити Сирії 12 винищувачів.