У сирійському порту знаходяться 1,7 тисяч російських військових - ЗМІ
11:16, 21 вересня 2015Світ
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У пункті матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в сирійському порту Тартус знаходяться 1700 російських військовослужбовців.
REUTERS
Про це пише «Коммерсантъ» з посиланням на одного з російських контрактників, який знаходиться в Сирії.
Військовий розповів, що до початку конфлікту в арабській країні в порту перебували кілька росіян, нині ж їх кількість досягла 1700 військових.
«Вони облаштовують і охороняють об'єкт, перебудовують пірс», - розповів контрактник.
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Також військовий пояснив, що росіяни відбувають на службі в Сирії три місяці, після чого їх чекає ротація. У Генштабі підтвердили, що у Росії є плани з розвитку пункту в Тартусі, але не зв'язали ці дії зі «військовим втручанням, що готується".
Як повідомляв УНІАН раніше,Росія готується поставити Сирії 12 винищувачів.
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