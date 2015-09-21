Росія готується поставити Сирії 12 винищувачів - ЗМІ

Про це повідомляє «Коммерсантъ» з посиланням на джерела.

Як зазначається, у графіку «Рособоронекспорту» значиться постачання Сирії в 2016-2017 роках 12 винищувачів Міг-29М/М2. Між тим, перша партія навчально-бойових літаків Як-130 вже готова до відправки.

У повідомленні також йдеться, що в 2010-2011 роках Сирія отримала два дивізіони берегових ракетних комплексів ДО-300П «Бастіон-П».

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Між тим наголошується, що всі нинішні поставки здійснюються на виконання раніше укладених контрактів, а техніка буде використовуватися виключно для боротьби з тероризмом і для охорони кордонів Сирії.

Напередодні Росія заявила про готовність направити в близькосхідну країну військовий контингент.

За даними Пентагону, міністри оборони США і Росії Ештон Картер і Сергій Шойгу провели "конструктивну бесіду" щодо ситуації в Сирії. Сторони висловили готовність підтримувати контакти в областях, де погляди США і Росії "збігаються і розходяться".

Глава Пентагону заявив, що перемога над бойовиками "Ісламської держави" в Сирії є пріоритетом, однак ця мета повинна супроводжуватися зусиллями, спрямованими на політичну трансформацію у Дамаску. Для США цей політичний аспект означає відхід президента Сирії Башара Асада, у США вважають, що адміністрація Асада підтримує "Ісламську державу".

Росія, в свою чергу, є одним з найбільш вірних союзників Асада. Москва вже направила 200 морських піхотинців та інших військових до Сирії, а також військових радників, танки, вертольоти і іншу техніку. Москва також доставила до Сирії модульні будинки, в яких можуть розміститися до 2 тис. солдатів.