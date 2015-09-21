У Сирії повстанці пригрозили Кремлю "новим Афганістаном"

У лавах збройних груп, що протистоять офіційному Дамаску, повідомили, що Росія "ризикує отримати своїх солдатів назад вже у трунах", передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

При цьому агентство Reuters провело опитування серед сирійців, що воюють у лавах груп, які протистоять силам президента Башара Асада і бойовикам «Ісламської держави» (ІДІЛ). За їхніми заявами, вони помітили посилення офіційних урядових військ, які протистоять їм. Авіаудари стали точнішими, а на полях бою з'явилася нова бронетехніка.

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«За нашими розрахунками, за участі росіян бої триватимуть на кілька років довше», - заявив в інтерв'ю один з учасників збройних формувань. Інші учасники конфлікту очікують більш активного залучення Туреччини та Саудівської Аравії, які зацікавлені у зміщенні Асада.

"У Росії немає зацікавленості у політичному рішенні конфлікту, - розповів представник "Вільної сирійської армії". - Вона хоче лише збереження режиму Асада. Що стосується держав, які підтримують нас, я думаю, вони допоможуть нам матеріально або політично».

Варто зазначити, що згадана війна в Афганістані тривала з 1979 по 1989 рік. За офіційними даними, за 10 років збройного конфлікту Москва втратила понад 15 тисяч осіб убитими.

Раніше УНІАН повідомляв, що у пункті матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в сирійському порту Тартус перебувають 1700 російських військовослужбовців. При цьому стало відомо, що росіяни відбувають на службі в Сирії три місяці, після чого їх чекає ротація. У Генштабі підтвердили, що у Росії є плани з розвитку пункту в Тартусі, але не пов'язали ці дії з «підготовкою військового втручання».