Прем'єр Хорватії порадив Сербії "розслабитися" та відсилати мігрантів до Угорщини та Румунії

Прем'єр-міністр Хорватії Зоран Міланович порадив Сербії "знизити тон" і відсилати мігрантів замість Хорватії до Угорщини і Румунії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на сербське видання Vecernije Novosti.

"З першого дня я намагався не згадувати, що Сербія вже рік як не може впоратися з мігрантами. Ніхто не може впоратися, навіть більші країни, як Німеччина. Що я можу порадити Сербії – хіба що знизити тон і сказати їй: "розслабся, братику" і відправляй потроху в Угорщину і Румунію", - сказав Міланович.

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Раніше Сербія пригрозила вжити відповідних заходів після того, як сусідня Хорватія зупинила всі вантажоперевезення з нею у зв'язку з великим припливом мігрантів.

Прем’єр Сербії Александр Вучич назвав це скандалом небачених розмірів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хорватія закрила сім з восьми автомобільних пунктів пропуску через кордон із Сербією після величезного напливу мігрантів.

Водночас в понеділок Хорватія закрила головний КПП на кордоні з Сербією для вантажівок.