Кремль має намір домовитися зі світовою спільнотою про боротьбу з "Ісламською державою" у Сирії - ЗМІ
Москва сподівається досягти міжнародної угоди з іншими країнами у боротьбі з "Ісламською державою" в Сирії.
Про це заявили джерела у російському МЗС, передає Reuters.
"Москва наразі позитивно оцінює шанси досягнення угоди щодо Сирії і об'єднання зусиль у боротьбі з ІД", - зазначило агентству неназване джерело дипломатичного відомства РФ.
При цьому причиною швидкого підписання угоди джерело вважає останні успіхи бойовиків у Сирії.
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Крім того, наголошується, що деякі зрушення у підписанні угоди можуть відбутися вже в цьому місяці, коли світові лідери зустрінуться у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН.
Раніше Росія заявляла, що не має наміру воювати з «Ісламською державою» без рішення Ради безпеки ООН.
«Ми не будемо вступати в коаліцію, яка діє без дозволу Ради Безпеки. Вони бомблять територію Сирії без згоди сирійського уряду, без дозволу РБ. Наскільки я розумію, в Іраку вони хоча б отримали згоду уряду. Але не в Сирії», - заявив постпред РФ при ООН Віталій Чуркін. При цьому Росія нарощує військову техніку і війська в Сирії.