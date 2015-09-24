У результаті тисняви в Мецці загинули більше 150 осіб (фото)

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на органи влади Саудівської Аравії.

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Сотні отримали поранення, повідомили чиновники цивільної оборони.

Варто зазначити, що це не перший випадок смертей під час паломництва до Мекки. У 1990 році більше 1400 загинули в тисняві в тунелі.

Нагадаємо, мусульмани всього світу відзначають головне свято в Ісламі - свято жертвопринесення Ід аль-Адха або Курбан-Байрам, який цього року припадає на 24-26 вересня.