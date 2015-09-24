У результаті тисняви в Мецці загинули більше 150 осіб (фото)
11:44, 24 вересня 2015Світ
1494 0оновлено
В результаті тисняви в долині Міна поблизу священного міста Мекка загинули щонайменше 150 осіб, сотні постраждали.
/twitter.com/KSA_998
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на органи влади Саудівської Аравії.
Читайте такожПорошенко привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам
Сотні отримали поранення, повідомили чиновники цивільної оборони.
Варто зазначити, що це не перший випадок смертей під час паломництва до Мекки. У 1990 році більше 1400 загинули в тисняві в тунелі.
Нагадаємо, мусульмани всього світу відзначають головне свято в Ісламі - свято жертвопринесення Ід аль-Адха або Курбан-Байрам, який цього року припадає на 24-26 вересня.
لا تزال عمليات الفرز مستمرة، وارتفع عدد الإصابات إلى 400 إصابة و 150 حالة وفاة. pic.twitter.com/HjZ2QuiYst
— الدفاع المدني (@KSA_998) September 24, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter